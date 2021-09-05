Uşakspor'da son imza Mete'den

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, transferde Turgutluspor'dan 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i renklerine bağladı. Bursaspor altyapısında yetişip daha önce Bandırmaspor ve Sivas Belediyespor'da da oynayan, geçen sezon Turgutlu'da 36 maçta forma giyen Mete'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-09-05 11:49:07



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