Dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta dereye düşen otomobildeki 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Merkeze bağlı Kaşbelen Köyünde meydana geldi. İddialara göre Selvioğlu köyüne doğru ilerleyen B.Ö. kontrolündeki 64 AAS 005 plakalı otomobil, Kuşoğlan Mahallesi yakınlarında B.Ö.'nün kontrolü kaybetmesi sonucunda dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Ö., N.K. ve G.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.