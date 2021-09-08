Uşakspor, Galatasaraylı Erkan'ı kiraladı

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Erkan Süer'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 3 gol kaydetti.

U19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım'da 2'şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'da görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-09-08 10:43:34



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