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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar gününden beri kayıp olan kadın bulundu

İHA

Pazar gününden beri kayıp olan kadın bulundu

Uşak'ta Pazar günü kaybolan kadın merkeze bağlı bir karakola geldi. Karakoldaki işlemlerin ardından kayıp kadın jandarma ekiplerine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre; Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Kurak (53) henüz bilinmeyen bir sebepten kayboldu. Ailesi tarafından bulunamayan kadın için Jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar doğrultusunda harekete geçen ekipler 2 gündür kayıp olan kadın için köy ve köy yakınlarında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpekleriyle arama çalışması başlattı. Kurak, gece geç saatlerde Uşak merkeze bağlı Karaağaç Polis Merkezi'ne geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından Kurak, jandarma ekiplerine teslim edildi.

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