Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

İHA

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 9 Eylül günü düzenlenen törenle ilk mezunlarını verdi. Fakülte birincisi Gamze Çelikli kendilerine destek veren hocaları ve ailelerine teşekkür etti.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör, Uşak Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Bilgin Erdem, fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Törende konuşma yapan fakülte birincisi Gamze Çelikli, zorlu ve heyecanlı bir eğitim sürecinin sonuna geldiklerini belirterek bu süreçte kendilerine destek veren hocaları ve ailelerine teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Celal Artunç ise fakülte olarak ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Diş hekimliği mesleğinizle; memleketimize, insanlarımıza güzel hizmetler vermenizi diliyorum. Her zaman kapımız sizlere açıktır. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 2016 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitimöğretim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarını verdiğini belirterek, “Diş Hekimliği Fakültemizde ilk mezuniyetin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli akademisyenlerimize ve velilere teşekkür ediyorum" dedi.

“Hedeflerinizi yüksek tutun.”
Öğrenimin ömür boyu sürdüğüne dikkat çeken Rektör Savaş öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Hedeflerinizi yüksek tutun ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın. Uşak Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hayatınızda başarılar diliyorum, sizleri mutlu ve gururlu bir şekilde uğurluyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız, gönlünüz açık olsun.” dedi.
Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve plaketleri takdim edildi. Tören sonunda Hipokrat Yeminini okuyan öğrenciler, mezuniyet coşkusu ve gururunu bir arada yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Kocabıyık, köy köy gezerek “KADES” anlattı
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık, köy köy gezerek “KADES” anlattı
GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye’ye gurur yaşattı
YEREL HABERLER GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, ...
Uşak’ta 3 ev ve 1 iş yeri yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Uşak’ta 3 ev ve 1 iş yeri yanarak kül oldu
Uşak’ta trafik ekipleri alkol denetimi yaptı
YEREL HABERLER Uşak’ta trafik ekipleri alkol denetimi yaptı
Pazar gününden beri kayıp olan kadın bulundu
YEREL HABERLER Pazar gününden beri kayıp olan kadın bulundu
Uşakspor, Galatasaraylı Erkan'ı kiraladı
YEREL HABERLER Uşakspor, Galatasaraylı Erkan'ı kiraladı
Uşak’ta silahlı kavga; 2 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta silahlı kavga; 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.