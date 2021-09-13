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Uşak’ta çıkan yangında 2.5 hektar alan kül oldu

İHA

Uşak'ta 2.5 hektar alanın yandığı orman yangını, ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Uşak’ta çıkan yangında 2.5 hektar alan kül oldu

Uşak’ta 2.5 hektar alanın yandığı orman yangını, ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre yangın Uşak’ta Eşme ilçesine bağlı Dereli Köy’ünde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alo 177’ye yapılan ihbarlar doğrultusunda yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 iş makinası ve 40 yangın söndürme elemanı yangına müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sabaha kadar süren titiz müdahalelerle yangın kontrol altına alınırken yaklaşık olarak 2.5 hektar alanın kül olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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