Uşak'ta adliyeye sevk edilen uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak'ta bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 139 sentetik ecza hap, 8,30 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 260 TL ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan bir kişi tutuklanırken; 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre il dışından 4 şahsın Uşağa uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahısların ikametine yapılan operasyonda bin 139 sentetik ecza hap, 8,30 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 260 TL ele geçirilirken şüpheli Y.A, H.T., M.B. ve G.Ç. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.