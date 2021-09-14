Şüpheli araçtan 1442 adet uyuşturucu hap çıktı

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içindeki 3 şahıs ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada. bin 442 adet sentetik ecza hap, 20 ecstacy, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken araç içindeki 3 şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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