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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurevi sakinleri pandemi döneminde unutulmadı

İHA

Huzurevi sakinleri pandemi döneminde unutulmadı

Uşak Belediyesi ve Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ortaklığında “Yaş Alan Efsaneler ile Safa Gecesi” programı düzenlendi. Düzenlenen programda yağan yağmura rağmen katılan vatandaşlar çalınan müziklere coşkuyla eşlik etti.
Uşak Belediyesi, Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ortaklığında yaşlı vatandaşların moral bulmaları amaçlı etkinlik düzenlendi. Huzurevi bahçesinde sosyal mesafe kurallarıyla birlikte düzenlenen programa Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fazilet Ünver ve daire amirleri ile huzur evi sakinleri katıldı. Programda Belediye Kent Orkestrası çeşitli şarkıları seslendirirken halk oyunu gösterileri de yapıldı. Etkinliğe katılan katılımcıların yağan yağmurda çalan müziklere oynayarak eşlik etmesiyle birlikte renkli anlar yaşandı.

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