Uşak Üniversitesinde ‘Akademik Yükseltilme ve Cübbe Giyme’ töreni

Uşak Üniversitesi 20212022 akademik yılı ‘Yükseltilme ve Cübbe Giyme’ töreni, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.



Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Gümüş, Prof. Dr. Adem Duru ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Savaş törenin açılış konuşmasında Uşak Üniversitesinin gelişimine hep beraber tanıklık edildiğini söyleyerek ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensupları olarak, dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yereli evrenselle buluşturan ve her zaman bir adım önde olmayı hedef koyan, yeniliğe açık dinamik bir üniversite olmak için çok çalıştıklarını belirtti. Rektör Savaş, göreve geldikleri ilk günden itibaren temel gayelerinin, aklın ve bilimin ışığında yeni nesil bir üniversite olan Uşak Üniversitesini, ülkemizin ve dünyanın en önemli markalarından biri haline getirmek olduğunun altını çizerek “Unutmayınız ki, bilimsel ilerlemenin merkezi olan üniversitelerin başarılarını geleceğe taşıması, çağın değişen dinamiklerine uyum sağlanması ile mümkün olacaktır. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak için alt yapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2006 yılından bugüne, daha iyisini başarmak noktasında gösterdiğimiz azim ve kararlılığı bugün de aynı şekilde yüreklerimizde taşıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinde başarılarıyla gurur duyduğumuz mezunlarımız, bilime katkı sağlayan akademisyenlerimiz, üniversitemizi daha ileri taşıma gayretiyle çalışan idari personelimiz ve geleceğe umutla bakan öğrencilerimizle sadece ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerle birlikte Uşak Üniversitesini bölgemizin yükselen marka değeri yapma yolunda çok önemli bir mesafe kat ettik” dedi.



“Uluslararası sıralamalarda dikkat çekici başarı”

Kalite ve Uluslararasılaşma çalışmaları, Bölgesel Kalkınma ve Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi, seçmeli ortak dersler havuzu, Uşak OSB Teknopark, 7+1 ve 3+1 uygulamaları, aktif bir teknoloji ve transfer ofisi, ISO belgeleri, danışma kurulları, ulusal ve uluslararası birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Bu süreçte üniversitemiz uluslararası sıralamalarda da dikkat çekici bir başarı göstermiştir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temelinde Times Higher Education tarafından yapılan Impact sıralamada 2021 yılında dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer almıştır. Aynı sıralamada üniversitemiz, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam kategorisinde ilk 800, Nitelikli Eğitim kategorisinde ilk 300, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde ise ilk 600 üniversite arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’den 49 üniversitenin yer aldığı listede Uşak Üniversitesi birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 11. sırayı almıştır” şeklinde konuştu.



“Birlik ve beraberlik sayesinde üniversitemizi geçtiğimiz 4 yılda adeta şaha kaldırdık.”

Konuşmasında rektör olarak göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 4 yıllık süreyi anlatan Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu 4 yılı öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle, hep birlikte aile olmanın verdiği güven duygusuyla geçirdik. Bu birlik ve beraberlik sayesinde üniversitemizi geçtiğimiz 4 yılda adeta şaha kaldırdık. Misyon üniversitesi olma hedefimizde çok önemli basamakları tırmandık. Ayrıca eğitimöğretimde kalite öncelikli hedefimiz doğrultusunda 4 bölümümüz için akreditasyon başvurusunda bulunduk. İnanıyorum ki ilerleyen dönemde Uşak Üniversitesi, programlarının birçoğu akredite olmuş bir üniversite haline gelecektir” ifadelerini kullandı.



“Uşak Üniversitesinin eğitimde kalitesi tescillendi”

Gerçekleştirilen çalışmalarla “Misyon Üniversitesi Olma” “Öğrenci Odaklı Olma” ve eğitimöğretimde “Kalite Öncelikli Olma” hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini aktaran Rektör Savaş, eğitimde kalitesi tescillenmiş; üniversitesanayi işbirliğini güçlendirmiş, bölgesiyle bütünleşmiş güçlü bir bilim yuvası olarak, hep birlikte daha birçok başarıya imza atacaklarına yürekten inandığını ifade etti.

Bu başarı tablosunun gerçek mimarları olan değerli hocalarımızı tek tek kutladığını belirten Prof. Dr. Savaş, “Bu vesileyle, kurulduğu ilk andan itibaren üniversitemizin gelişimine katkı sunan emektarlarımıza; bugün yine aynı heyecan ve adanmışlıkla çalışan tüm mensuplarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Göreve başladığımız 2017 yılında üniversitemizde toplam 661 öğretim elemanı bulunuyordu. Bugün Uşak Üniversitesi’ndeki toplan öğretim elemanı sayımız 842’ye yükselmiştir. Bu süreçte profesör sayımız 57’den 87’ye; doçent sayımız ise 54’ten 83’e ulaşmıştır. Bugün, Akademik Yükseltilme Töreninde, çalışma, proje ve araştırmalarıyla mesleklerinde yükselmeye hak kazanan 37 Profesör, 54 Doçent ve 82 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 173 hocamızı tebrik ediyorum. Ürettiği bilgiyi değere dönüştürerek bilimin ilerlemesine katkı sağlayan, birikimli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli akademisyenlerimizin başarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da proje ve bilimsel makaleleriniz ile önemli başarılar elde edeceğinize inanıyor, bu çalışmalarınızda sizleri her zaman desteklediğimi bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken akademik başarılarınızdan dolayı sizleri tekrar tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.



Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın açılış konuşmasının ardından yükselen 37 profesöre, 54 doçente ve 82 doktor öğretim üyesine cübbeleri giydirilerek, beratları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.