'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen Türkiye Geçilmez adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri taktim edildi.

Uşak Üniversitesi’nce “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Türkiye Geçilmez” adlı kompozisyon yarışmasında birinci olan Cüneyt Akkuş’a ödülü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından takdim edildi. Yarışmada birinci olan Cüneyt Akkuş’u, rektörlük makamında kabul eden Prof. Dr. Savaş, Akkuş’u tebrik ederek, başarı belgesini verdi.

Rektör Savaş, yaptığı açıklamada; “Uşak Üniversitesi öğrencilerinin ‘15 Temmuz’ ruhunu canlı tutmak, öğrencilerin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla ‘Türkiye Geçilmez’ konulu kompozisyon yarışmasını düzenledik. Yarışma birincimiz Cüneyt Akkuş’u tebrik ediyorum. Kalemine sağlık. Böylesi önemli bir teması olan yarışmanın ödüllerini vermekten dolayı büyük gurur duyuyorum. Tarihte olduğu gibi bugün de bu vatana göz diken iç ve dış tehditler bulunmaktadır. Bu nedenle mücadele ruhu içerisinde olmak ve Türkiye’nin neden geçilmez olduğunu iç ve dış kamuoylarına anlatmak bu coğrafya için elzemdir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada Cüneyt Akkuş “Türkiye Geçilmez!” başlıklı kompozisyonuyla birincilik, Abdülkadir Demircan “Hürriyetimiz Hüviyetimizdir” başlıklı kompozisyonuyla ikincilik, Muhammed Fazlı Samsa ise “15 Temmuz Türkiye Geçilmez” başlıklı kompozisyonuyla üçüncülük ödülüne hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24 suçtan aranan suç makinası kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 24 suçtan aranan suç makinası kıskıvrak yakalandı
Uşak Üniversitesinde ‘Akademik Yükseltilme ve Cübbe Giyme’ töreni
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesinde ‘Akademik Yükseltilme ve Cübbe ...
Huzurevi sakinleri pandemi döneminde unutulmadı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri pandemi döneminde unutulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.