Uşak Üniversitesi’nin kalitesi tescillendi

Uşak Üniversite’ne almaya hak kazandığı Uluslararası Yönetim Standartları Belgeleri, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın da katıldığı programda takdim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Gümüş ile Prof. Dr. Adem Duru, BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Yılmaz ile Bölge Koordinatörü İslam Topal, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokul müdürleri, akademisyenler, Genel Sekreter İbrahim Çalış, daire başkanları ve idari personel katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin 4 yıllık gelişimi ile ilgili bir sunum yaparak, kalite yönetim sistemi çalışmaları, hak kazanılan ISO belgeleri ve akreditasyon belgeleri, Bölgesel Kalkınma ve Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi faaliyetleri, seçmeli ortak dersler havuzu, Uşak OSB Teknopark, 7+1 ve 3+1 uygulamaları, Erasmus ve Mevlana Değişim programlarındaki artış, engelsiz üniversite başarıları, Teknoloji ve Transfer Ofisi (UTTO) çalışmaları, Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama Merkezinin (UBATAM) faaliyetleri, akademik ve idari ödül yönergeleri, danışma kurulları, ilk defa kurulan eğitim komisyonu çalışmaları, ulusal ve uluslararası proje sayılarındaki artış, uzaktan eğitim süreci ve akreditasyon çalışmaları, hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Savaş, göreve geldikleri ilk andan itibaren temel gayelerinin, aklın ve bilimin ışığında yeni nesil bir üniversite olan Uşak Üniversitesini, ülkemizin ve dünyanın, niteliksel olarak en önemli markalarından biri haline getirmek olduğunu ifade etti. Savaş, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ‘Kalite Öncelikli Olma’ hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Eğitimde kalitesi tescillenmiş; üniversitesanayi işbirliğini güçlendirmiş, bölgesiyle bütünleşmiş güçlü bir bilim yuvası olarak birçok başarıya imza atmaya devam edeceğiz. Bilime katkı sağlayan akademisyenlerimiz ve üniversitemizi daha ileri taşıma gayretiyle çalışan idari personelimizle sadece ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Özverili çalışmalarıyla üniversitemize ISO Yönetim Sistemleri Belgelerini kazandıran başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve Yapı İşleri Daire Başkanlığımıza, akademisyenlerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Uşak Üniversitesinin kalite çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.”

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise yaptığı konuşmada Rektör Savaş ve ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Elmas, “Bugün yapılan tören, kalite konusunda Uşak Üniversitemizin duyarlılığını ve çabasını göstermektedir. Yakından izlediğimiz Uşak Üniversitesi ve ekibinin çabalarını ve kalite çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Aldıkları bu belgelerin kalite süreçlerine önemli bir katkı olacağına inanıyorum. Bu sürece liderlik eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ve ekibini tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BBS Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf Yılmaz, ISO Yönetim Sistemleri Belgeleri olan; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini ve TS ISO/IEC 27001/2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a takdim etti.

Akademik Birim Öz Değerlendirme belgelerinin verilmesinin ardından bu sene ilki yapılan “İdari Personel Başarı Değerlendirmesinde” başarılı olan 14 idari personellerimize başarı belgeleri verildi.

Tören Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile BBS Genel Müdürü Yusuf Yılmaz’a teşekkür plaketi vermesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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