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Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı 6 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

İHA

Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı 6 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Uşak’ta gece geç saatlerde kentin bir çok noktasında yapılan denetlemelerde 6 alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken toplamda 23 araç sürücüsüne de 30 bin TL’ye yakın para cezası kesildi.
Uşak’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekiplerince ortak denetimler gerçekleştirildi. Gecenin geç saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları önlemlerle birlikte tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan araçların kaçmamaları için önlemler alındı. Kontrollerde 6 alkollü araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken yeterli evrakları bulunmayan 6 araç da ekiplerce çekildi. Toplamda 23 araç sürücüsüne ise 28 bin 267 TL para cezası kesildi.

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