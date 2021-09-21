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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu

İHA

30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu

TUBİTAK katkılarıyla, Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca desteklenen Coğrafya Eğitimine Teknoloji Entegre Edilmiş Etkinliklerin Tasarlanması ve Uygulanması (CETETU) düzenlenen programla başladı.
Uşak Merkez’de bulunan Öğretmen Evi’nde gerçekleşen programa Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Kültür Müdürü Sabri Ceylan, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lüfti Özav ve 20 ayrı şehirden 30 Coğrafya Öğretmeni katıldı. Düzenlenen proje kapsamında Coğrafya eğitiminde teknolojik yapılandırılma ve eğitime teknolojik gelişmelerin entegre edilmesi planlanırken bu kapsamda yeni nesil öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi amaçlandı.

Programın açılış konuşması yapan proje yürütücüsü Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sezer coğrafyanın kader olarak kabul edildiğini ve yaşanılan coğrafyanın doğru analiz edilerek sosyo ekonomik şartların doğru oluşturulması halinde o coğrafyanın fırsatlar doğurabileceğini aksi takdirde coğrafyanın felaketlere fakirliklere yol açacağını belirtti. Prof. Dr. Adem Sezer Coğrafya Eğitimine Teknoloji Entegre Edilmiş Etkinliklerin Tasarlanması ve Uygulanması projesinin önemine değinerek özellikle Z Kuşağının teknolojiyle içe içe yaşadığını dolayısıyla eğitim gören bu kuşağın tüketim alışkanlıklarını bilerek eğitimde yeni modeller geliştirilmesi gerektiğine değindi. Sezer Projeyle birlikte coğrafya eğitimine yeni bir anlayış getirmeyi hedeflediklerini belirterek “Coğrafya eğitimi konusunda teknolojik gelişmeleri eğitim sürecinin içine katarak coğrafya eğitimini daha kaliteli ve etkili bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Etkili bir eğitim: çocuğun ilgisini çekmeli, günlük hayata uygun olmalı, merak uyandırmalı, yenilikleri takip etmelidir. Biz coğrafya eğitimine teknoloji entegre ederek çağın gerektirdiği modern eğitim ortamlarını oluşturmayı ve daha etkili bir coğrafya eğitimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın temelinde ise öğretmen eğitimin olduğunu biliyoruz. İyi eğitim almış öğretmen iyi eğitimci olur inancındayız” dedi.

Projenin güçlü bir eğitmen kadrosuna sahip olduğunu ifade eden Adem Sezer 5 Farklı Üniversiteden alanında uzman 12 akademisyenle projeyi yürüteceklerinin altını çizdi.
Projenin TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında değerlendirmeye alınarak desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Sezer, 5 Gün sürecek proje kapsamında, Coğrafya bilgisini dijital ortamda paylaşan Blogger öğretmenlerin yetiştirilmesi, şehirde tarih ve kültürün izlerini aranması, jeomorfolojik gelişimin izlerini yakalanması gibi etkinlik ve eğitimlerle projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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