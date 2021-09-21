Şehit Tuncer’in katili yakalandı Tuncer’in anne ve babası açıklamalarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Tuncer’in katili yakalandı Tuncer’in anne ve babası açıklamalarda bulundu

İHA

Şehit Tuncer’in katili yakalandı Tuncer’in anne ve babası açıklamalarda bulundu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in katili olarak aranan terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin yakalandığını duyan şehit Tuncer’in anne ve babası, şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
34 yaşında ve 2 çocuk babası olan polis memuru Nazım Tuncer, 17 Aralık 2018’de, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından haince pusuya düşürülerek şehit düştü. Şüpheli 2 teröristten birisinin geçtiğimiz senelerde cesedi bulunurken kaçan failler arasında olduğu tespit edilen 'Demhat Cilo' kod adlı Velat O., geçtiğimiz günlerde yapılan titiz operasyonda kaçmak istediği sırada kayalıklardan düştü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin sağ yakalanarak 13 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve şehit Tuncer’in kanının yerde kalmadığını açıkladı.
Evlatlarını şehit düşüren şüphelinin yakalandığını duyan Tuncer’in babası Mehmet Tuncer (66) ve annesi Ayşe Tuncer (63), içlerinin az da olsa rahatladıklarını, memnun olduklarını belirterek failin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler. Şehit Tuncer’in annesi Ayşe Tuncer, yaptığı açıklamada, yaşadığı evlat acısını anlatamayacağını, anlaşılacak bir acı olmadığını belirterek evladının şehit haberini aldıklarında yıkıldıklarını söyledi. Sözlerine devam eden anne Tuncer, “Katil yakalandığı için çok rahatladık, benim oğlumun çocuklarını böyle koyduğu için devletimiz ne gerekiyorsa yapsın. En ağır cezayı istiyorum ben. Ben şehit diye bekliyorum, onlar da cesetleri çalı diplerine gömsünler de öyle beklesinler” şeklinde konuştu.
Şehit babası Mehmet Tuncer ise şu anda torunlarının perişan olduklarını, herkesin anne babası yanında olduğu zaman babalarını sorduklarında yıkıldıklarını belirtti. Acılarının da dinmeyeceğini söyleyen baba Tuncer, “Bu acı dinecek, unutulacak bir acı değil. Yatıyoruz, kalkıyoruz aklımıza geliyor. Devamlı mezarındayız. Yakalandığı için çok memnun olduk. Bayağı teselli olduk ama gereken cezayı çekmesi lazım. Gerekli cezayı devletimizin ona göstermesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür
YEREL HABERLER Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür
30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu
YEREL HABERLER 30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu
Uşakspor’dan Gedik Piliç’e teşekkür ziyareti Kahraman “Gedik Piliç desteğiyle şampiyonluk daha yakın” Gedik, “Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Uşakspor’a kayıtsız kalamazdık”
YEREL HABERLER Uşakspor’dan Gedik Piliç’e teşekkür ziyareti Kahraman ...
Uşakspor mutlu döndü
YEREL HABERLER Uşakspor mutlu döndü
Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı 6 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı 6 ...
Uşak’ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 19 Eylül Gazile Günü törenle kutlandı
Sakarıya ve Benlice ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Sakarıya ve Benlice ailelerinin mutlu günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.