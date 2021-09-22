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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yedi Kapı Yetmiş Zanaat kitabı tanıtımı yapıldı

İHA

Yedi Kapı Yetmiş Zanaat kitabı tanıtımı yapıldı

Uşak Belediyesi kültür yayınlarının ilki olan “Yedi Kapı Yetmiş Zanaat” kitabı Kent Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen tanıtım ve imza günü programı ile tanıtıldı.

Kent Tarihi Müzesi’nde düzenlenen tanıtım ve imza gününe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Neslihan Güler, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak’taki çeşitli dallarda hizmet veren esnaf odalarının başkanları ve Uşaklı zanaatkarlar katıldı. Uşak’ta kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları anlatan, Uşak’taki meslek profillerinin ve ustaların adeta bir haritasını çıkartan eser; programa katılan tüm misafirlerden büyük ilgi gördü. Fotoğraf sergisinin gezilmesi ve ahilik belgeselinin izlenmesiyle başlayan programda ayrıca kurulan stantlarda el sanatlarını sergileyen ustalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programda açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, üreticilerle ve esnaflarla ilgili çalışmaların kendilerini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını belirterek, şehrin kalkınmasında her zaman en ön safta yer alan girişimcilerin ve sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yılın Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ahilik Yılı olarak ilan edildiğini de vurgulayan Başkan Çakın, “Bugün hem kültür yayınımızın tanıtımını yapmak için hem de ahilik haftasını gerçekleştirmek için sizlerle bir araya gelmiş oluyoruz. Uşak birçok zanaata ve sanata ev sahipliği yapmış ve bunu günümüze kadar sürdürebilmiş ender şehirlerden bir tanesi. Fakat şehrimizde resmi bir kurum tarafından hazırlanmış Bakanlığımız tarafından resmi olarak tanımlanmış yayın bulunmuyor. Biz bu yola çıkarken Uşak Belediyesi olarak bu kültür yayınlarının resmi olarak girişimlerini yapalım istedik. Şehrimize ait her türlü değeri bir resmi kurum olarak hiçbir beklenti içerisinde olmadan ele alalım ve yayınlayalım, böylece hem geçmişimize sahip çıkalım hem de gelecek nesillerimize aktarmaya aracılık edelim istedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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