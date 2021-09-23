Tütün kaçakçısı ile polis arasında ilginç 'bandrol' diyaloğu Evinde 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi, “Onlar bandrollü” dedi

Uşak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 80 kilo kaçak tütün, 54 bin adet doldurulmuş ve 401 bin adet boş makaron ele geçirildi. Evinde ele geçirilen kaçak tütünün bandrollü olduğunu iddia eden şüpheli kadın ile polis arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün ticareti yaptığını tespit ettiği 2 şahıs üzerinde arama çalışması yaptı. Şahısların sıklıkla kullandığı 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda KOM ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz tütün, 54 bin 800 doldurulmuş makaron, 401 bin 200 adet boş makaron, 58 adet ambalajdan sökülmüş bandrol ve 67 tane de kaça parfüm ele geçirdi. Operasyon kapsamında ise 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Evde yapılan aramalar sırasında kaçak 80 kilogram tütünü kayıt altına alan ekiplerle diyaloğa giren şüpheli kadın, tütünlerin kaçak değil bandrollü olduğunu iddia etti. Polis memuru, ısrarla tütünlerin kaçak olmadığını iddia eden kadına, "Ne bandrolü ablacığım, hiçbirisinde yok" diyerek tepki gösterdi.

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