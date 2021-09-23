Tütün kaçakçısı ile polis arasında ilginç 'bandrol' diyaloğu Evinde 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi, “Onlar bandrollü” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütün kaçakçısı ile polis arasında ilginç 'bandrol' diyaloğu Evinde 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi, “Onlar bandrollü” dedi

İHA

Tütün kaçakçısı ile polis arasında ilginç 'bandrol' diyaloğu Evinde 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi, “Onlar bandrollü” dedi

Uşak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 80 kilo kaçak tütün, 54 bin adet doldurulmuş ve 401 bin adet boş makaron ele geçirildi. Evinde ele geçirilen kaçak tütünün bandrollü olduğunu iddia eden şüpheli kadın ile polis arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün ticareti yaptığını tespit ettiği 2 şahıs üzerinde arama çalışması yaptı. Şahısların sıklıkla kullandığı 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda KOM ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz tütün, 54 bin 800 doldurulmuş makaron, 401 bin 200 adet boş makaron, 58 adet ambalajdan sökülmüş bandrol ve 67 tane de kaça parfüm ele geçirdi. Operasyon kapsamında ise 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Evde yapılan aramalar sırasında kaçak 80 kilogram tütünü kayıt altına alan ekiplerle diyaloğa giren şüpheli kadın, tütünlerin kaçak değil bandrollü olduğunu iddia etti. Polis memuru, ısrarla tütünlerin kaçak olmadığını iddia eden kadına, "Ne bandrolü ablacığım, hiçbirisinde yok" diyerek tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çinliler sofraların ‘Gedik’lisini çok sevdi Çin’e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, yıllık hedefine 8 ayda ulaştı Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: “Biyogüvenlik ve hijyen konularında bizi daha iyi gördükleri için Çin Hükümeti bizi kabul etti” “2021 yılında 80 milyon dolar ihracata ulaşacağız”
YEREL HABERLER Çinliler sofraların ‘Gedik’lisini çok sevdi Çin’e ...
Yedi Kapı Yetmiş Zanaat kitabı tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Yedi Kapı Yetmiş Zanaat kitabı tanıtımı yapıldı
Şehit Tuncer’in katili yakalandı Tuncer’in anne ve babası açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Şehit Tuncer’in katili yakalandı Tuncer’in anne ve ...
Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür
YEREL HABERLER Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür
30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu
YEREL HABERLER 30 coğrafya öğretmeni Uşak’ta buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.