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Pazar fiyatları yükseldi, esnaf aracıdan dert yandı Pazar esnafı Hasan Arıkan; “Aracılar çok fazla kar koyuyor”

İHA

Pazar fiyatları yükseldi, esnaf aracıdan dert yandı Pazar esnafı Hasan Arıkan; “Aracılar çok fazla kar koyuyor”

Uşak’ta semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları geçtiğimiz senelere göre mevsim normallerinin üstünde seyir ederken pazar esnafı fiyatların aracılardan kaynaklı yükseldiğini, bu nedenle kendilerinin de mal satamadıklarını belirtti.

Eylül ayının verimliliği pazarda yerini aldı. Sebze ve meyvelerde geçen yıllara göre 2 kat artış yaşandı. Bu artış hem vatandaşı hem pazarcıyı memnun etmedi. Uşak’ta semt pazarlarında fiyatlar adeta cep yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünleri almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise aracıların koydukları fazla kardan yakındı. Geçen yıl 3 TL olan elma bu yıl pazarda 5 ile 6 TL arasında tezgâhta yerini aldı. Tezgahların vazgeçilmezi olan şeftalinin fiyatı ise 2 katı yükselerek 4 TL’den 8 TL’ye çıktı. Pazarda; domates, salatalık, biber 5 TL’den tezgahlarda yer alırken, patlıcan 4 TL, limon 7 TL üzüm 8 buçuk TL olarak satışa sunuldu.

“Günde 1 ton satarken şimdi 100 kilo satamıyorum”
Fiyatların yüksek olmasının nedenini aracıların fazla kar payı koymasından kaynaklı olduğunu belirten pazar esnafı Hasan Arıkan, geçen senelerde günde 1 ton mal sattığını ancak şuanda günde 100 kilo mal satamadığını belirtti. Arıkan, “Fiyatlar mevsimine göre çok fazla yüksek. Üreticiden buraya gelene kadar ki aracılar çok kar payı koyuyor. Bizimde müşteriye karşı satışlarımız olmuyor. Geçen sene piyasalara bakarsak, ben günlük 1 ton mal satarken 100 kilo mal satamıyorum. O yüzden çok fazla aracıları azaltmak gerekiyor. Kimsenin alım gücü yok. Milletin aldığı maaş belli. İnsanlar mecburiyetten almak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Aracı çok fazla kar koyuyor”
Fiyatların yüksekliğinden müşterinin de kendilerinin de memnun olmadığını ifade eden Arıkan, “Fiyatlar aşırı yüksek. Marketler olsun, pazar yeri olsun bütün her yerde fiyat yüksek. Geçen sene elma 3 liraydı bu sene 5 lira 6 lira oldu. Erik geçen sene 2 liraydı şimdi 6 lira 7 lira. Ben geçen sene şeftaliyi 4 liraya satıyordum bu sene 8 lira 10 liraya satıyorum. Çok fark var arasında. Hava şartları da illaki etkiliyordur. Aracı çok fazla kar koyuyor, fiyat da pazarda fazla oluyor. Müşteride memnun olmuyor. Satıcı olarak bizde memnun değiliz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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