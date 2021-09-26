Uşak’ta 21 aranan şahıs tutuklandı

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Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 27 aranan şahıs yakalanırken 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 20 bin 249 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 27 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 21 aranan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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