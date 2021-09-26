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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor - Bucaspor 1928: 1-2

DHA

Uşakspor - Bucaspor 1928: 1-2


UŞAK, (DHA) - 
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Cankut Gönenç (xx), Çağglar Öztürk (xx)
UŞAKSPOR: Amir (xx) Sertan (xxx), Kerem (xx), Emre Can (x) (Dk. 46 Mete xx), Canberk (xxx), Ömer (xxx), Berkay (x) (Dk. 65 Erol x), Erkan (xx) (Dk. 80 Enes), Mehmet (x) (Dk. 16 Emir x), Onurcan (xx), Tayyib (xx) (Dk. 80 Yasin )
BUCASPOR 1928: Şener (xx) Onur (xxx), Gökhan (xxx), Alper (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Abdullah xx), Mustafa (xx), Osman (x) (Dk. 46 Metin x), Cuma (xx) (Dk. 72 Recep x), Yusuf (x) (Dk. 46 Berke x), Tunç (xxx), Mehmet Fuat (xx) (Dk. 82 Ufuk)
GOLLER: Dk. 21 Onurcan (Uşakspor) Dk. 48 Tunç, Dk. 90 Mustafa (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Erkan (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ege derbisinde deplasmanda Uşakspor'u son dakikada bulduğu golle yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 21'inci dakikada Onurcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci devreye hızlı başlayan Bucaspor 1928, Tunç'un golüyle eşitliği getirdi: 1-1. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Mustafa attığı golle, İzmir temsilcisine 3 puanı getiren isim oldu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2021-09-26 18:06:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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