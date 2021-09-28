Uşakspor’da 1922 Konyaspor mesaisi başladı

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Uşakspor, Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması, çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman son buldu. Uşakspor’un 1922 Konyaspor’a konuk olacağı karşılaşma 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da oynanılacak.
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