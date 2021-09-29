Ata Park’ta çalışmalar hızla devam ediyor

Uşak Belediyesi tarafından Ata Park’ta düzenlenen çalışmalar hızla devam ederken Başkan Mehmet Çakın, çalışmaları yakından bizzat takip ediyor.



Kentin çeşitli yerlerinde yapılan çalışmalarla kenti geliştiren Uşak Belediyesi, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentin işlek meydanlarından olan Ata Park ve çevresinde belediye ekiplerince altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla parkın daha güzel görüntü alması planlanırken ayrıca yol genişletilecek ve bu kapsamda oluşan trafik yoğunluğu önlenilecek.



Öte yandan meydanda yapılan bu çalışmaları Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yakından takip ederken çalışmaların hızla bitmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi için talimat verdiği öğrenildi.

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