Kuyumculara korku salan 3 dolandırıcı tutuklandı

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Uşak’ta 5 farklı kuyumcuyu sahte altınlarla dolandıran 4 şüpheli, başka bir kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kuyumcuya sahte altın bileklik, kolye ve bilezik satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çeşitli yollardan takip başlatan ekipler, şüpheli 4 şahsı, Sivaslı ilçesinde bir kuyumcuya daha aynı yöntemle sahte altın satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların, aynı yöntemle 4 farklı kuyumcuyu daha dolandırdığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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