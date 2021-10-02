Rektör Savaş, 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' toplantısına katıldı

Uşak’ta düzenlenen “Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri” toplantısında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Senatomuzda aldığımız kararla, derslerimizin yüzde 40'nı çevrim içi olarak, yüzde 60’ını ise yüz yüze gerçekleştireceğiz” dedi.

Uşak’ta “Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri” toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, ilgili daire müdürleri ve emniyet yetkilileri katıldı.Toplantıda, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayacak olan Uşak Üniversitesinde yeni akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Üniversitede koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen yüz yüze eğitimin 4 Ekim 2021 tarihinde yeniden başlayacağını ifade eden Rektör Savaş, 20212022 eğitimöğretim yılında üniversite olarak aldıkları güvenlik ve Kovid19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Üniversite olarak yüz yüze eğitime hazır olduklarını da açıklayan Savaş, “Senatomuzda aldığımız kararla, derslerimizin yüzde 40'nı çevrim içi olarak, yüzde 60’ını ise yüz yüze gerçekleştireceğiz. Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde okutulacak derslerin tümünün yüz yüze yapılmasına karar verdik. Öğrencilerimizden isteyenlerin yüz yüze, isteyenlerin de çevrim içi dersleri takip edebilmeleri için hem yüz yüze hem de aynı anda Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevrim içi olarak derslerimizi gerçekleştireceğiz. Tüm tedbirlerimizi aldık, başta valiliğimiz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon halinde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte, tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, aynı zamanda aşılarımızı yaptırmayı ihmal etmeyerek, sağlıklı ve huzurlu bir eğitimöğretim yılı geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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