Uşakspor'da Afacan gitti

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste ikinci mağlubiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'a deplasmanda 5-1 gibi farklı skorla yenilerek alan Uşakspor'da teknik direktör Serkan Afacan'ın yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Grupta 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle düşme hattında kalan kırmızı-siyahlılarda geçen sezonun son haftalarında 1.5 yıllığına göreve getirilen Afacan'ın yerine yeni bir teknik adamla anlaşılması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-10-03 11:44:16



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