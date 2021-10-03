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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı tamamlandı

İHA

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayağı, antrenman sürüşlerinin ardından yapılan yarışlarla bugün tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sürücülere kupa taktim edildi.
Türkiye Motosiklet Federasyon’u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayağı, Uşak Süper Moto Pisti’nde düzenlendi. Turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise yarışçıların antrenman sürüşlerinin ardından yarışlar düzenlendi. 34 sporcunun katıldığı turnuvada Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc yarışlarında dereceye giren yarışçılara kupaları takdim edildi.

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