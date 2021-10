Uşak’ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzenlenen etkinliklere Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk etkinlik İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan Tiritoğlu Parkı’nda gerçekleşti. Buradaki etkinlikte hayvan haklarına ve hayvanların önemine değinen Vali Funda Kocabıyık, sonrasında mama kapları mama doldururken sonrasında gökyüzüne beyaz güvercin bırakıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri çocuklara broşür ve hayvan baskılı balon dağıttı. Buradaki etkinliğin ardından Kocabıyık ve beraberindeki heyet hayvan barınağına geçti. Burada öğrencilerle buluşan heyet öğrencilere gönüllü hayvan sorumlusu rozeti takmasının ardından kedi ve köpekleri besledi. Açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye olarak çevreyi korumak ve doğaya bütün unsurlarıyla beraber sahip çıkma idealiyle çalıştıklarını belirtti. Gençlere de seslenen Çakın, “Dünyamız, sevgi ve şefkatle çok daha güzel, sadece insanoğlu için değil tüm canlılar açısından çok daha huzurlu bir yer haline geliyor. Şüphesiz ki insanı değerli kılan en önemli unsur, sahip olduğu akıldan öte, bu aklı kalbiyle birlikte kullanabilmektir. Çünkü kalp düşüncelerin süzgeci ve olgunlaşması için mihenk taşı niteliğini taşımaktadır. Şunu çok iyi anlamamız gerekiyor ki, gerek insan ve gerekse diğer canlıların hakları yasalar kadar sevgiyle korunur. Bu noktada her şeyden önce yaratılanı Yaradan'dan dolayı sevmek, canlılara ve özünde çevremize değer vererek sahip çıkmak; hepimiz için bir insanlık vazifesidir” şeklinde konuştu.

Doğayı paylaşılan diğer canlılarla birlikte dünya üzerinde bir bütünün parçası olarak yaşanıldığını belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise insanların, diğer canlılardan da sorumlu olduğunu ancak bu sorumluluğun unutulduğunu aktardı. Sözlerine devam eden Kocabıyık, “Varlığımızın, bizim dışımızdaki canlılara bağlı olduğu gerçeğini kesinlikle görmezden gelemeyiz. Yaşam alanlarını hızla yok ettiğimiz canlıların karşı karşıya kaldığı tehlikeler, bir yönüyle bizim de varlığımızı ve doğal dengemizi tehlikeye düşürmektedir. Bize emanet edilen her bir cana karşı taşıdığımız sorumluluk ve merhamet, insan oluşumuzun temel gerekliliğidir. Çünkü insanın özü, sevgi ve merhamettir. Kültürümüzde ve inancımızda da merhamet, hoşgörü ve saygı her zaman ön planda olmuştur ve en önemli değerlerimizdendir. Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmaz. Bizim en büyük öğretilerimizden biri; kendimizden güçsüz ve bize muhtaç olan canlılara merhametli davranmamız gerektiğidir. Bu düşüncelerle, hayvanların korunmasıyla ilgili çalışmaları titizlikle yürüten tüm görevli arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; Hayvanları Koruma Günü’nde doğamızı paylaştığımız bütün canlılara karşı bir farkındalığın oluşmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından barınaktaki hayvanların beslenmesiyle program sona erdi.

