Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi

İHA

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi

Uşak'ta sabah okula giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi, Kızılhisar köyünde defnedildi.
Edinilen bilgilere göre, Uşak Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'a (14) okula gitmek için karşıya geçtiği sırada M.Ö. kontrolündeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Hastanede yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, ailesinin yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi. Alınan helalliğin ardından küçük Cennet, Kızılhisar Mezarlığı'na defnedildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Uşak’ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çeşitli ...
Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti Geçit olmayan yoldan karşıdan geçmeye çalışan lise öğrencisi kurtarılmadı
YEREL HABERLER Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını ...
Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı ...
Uşakspor'da Afacan gitti
YEREL HABERLER Uşakspor'da Afacan gitti
Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı Bir şahsın ağır yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan ...
Rektör Savaş, 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Savaş, 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' ...
Süpermoto Şampiyonası’nı üçüncü ayak yarışları başladı
YEREL HABERLER Süpermoto Şampiyonası’nı üçüncü ayak yarışları ...
Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı
YEREL HABERLER Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.