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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta 96. pancar alım kampanyası Uşak’ta gerçekleşti

İHA

Uşak’ta 96. pancar alım kampanyası Uşak’ta gerçekleşti

Uşak'ta 96’ncısı düzenlenen pancar alım kampanyası, protokolün katılımıyla Uşak Nuri Şeker Fabrikasında düzenlenen programla başlatıldı.

Düzenlenen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Şeker İş Şube Başkanı Yaşar Taylan, Fabrika Müdürü Mehmet Zararsız, il müdürleri ve fabrika yetkilileri katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmayasıyla başlayan programda konuşan Nuri Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, 54 köyde 901 çiftçi ailesiyle 168 bin ton üretim kotası sözleşmesi yaptıklarını belirtirken 3 mart 2021 tarihinde başlanılan pancar ekimlerinin 21 bin 600 dekar alanda yapıldığı ve 18 mayıs 2021 tarihinde tamamlandığını belirtti. Çiftçilere bu zamana kadar 11 Milyon TL avans ödemesi yaptıklarını da belirten Zararsız, ödemelerin devam edeceğinin de altını çizdi. Sözlerine devam eden Zararsız, “Fabrikamız pancar işlemesine 8 Ekim tarihinde başlayacak olup, 24 saatte 3 vardiya ortalama bin 800 ton pancar işlenecek ve kampanyamız yaklaşık olarak 64 gün devam edecektir. Bu kampanya döneminde 115 bin ton civarında pancar işlenecek 15 bin ton kristal şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayisi için önemli olan 5 bin ton melas, yöremiz hayvan beslenmesinde önemli yer tutan 32 bin ton yaş pancar posası üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu

. Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi ise, ülkemizin şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettirdiğini belirterek, hedeflerinin gıda güvenliğinden taviz vermeden, iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun, çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetini arttırarak standartlara uygun şeker üretmek olduğunu aktardı. Son olarak konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nuri Şeker tarafından kurulan Uşak Şeker Fabrikası’nın Cumhuriyetin ilk yıllarında yerli ve milli sanayinin lokomotif kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Kocabıyık, “95 yıldır bölgemiz çiftçilerinin kazancında önemli bir yere sahip olan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasının, yaptığı üretimle ülkemiz ekonomisine de büyük bir katkısı olmuştur. Ülkemizin kalkınmasında millî üretim anlayışıyla kurulan fabrikalarımız, bir asra yakın süredir bölge ekonomimizi önemli ölçüde desteklemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana birkaç kuşağın ekmek kapısı olagelmiş kuruluşlarımızın üretim kalite ve kapasitesini artırarak gelecekte de bölgemiz üreticilerinin destekçisi olmaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası bu anlamda sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza ilham kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şeker pancarı üreticilerine, protokol üyelerince çeşitli hediyeler verilirken Vali Kocabıyık’ın şeker pancarı tartmasıyla program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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