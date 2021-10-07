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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata Park’ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

İHA

Ata Park’ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

Uşak’ta en işlek meydanlardan olan Ata Park Meydanı ve çevresinde, belediye tarafından yapılan yenileme çalışması çalışmaları son bulurken Atatürk Meydanı Caddesi, kısa bir sürenin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Uşak’ta birçok yenile imza atan Uşak Belediyesi, tamamlanan çalışmalarına bir yenisini Ata Park Meydanı çevresinde tamamlanan çalışmayı ekledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Meydanı Caddesi’nde ekipler kısa bir süre önce yenileme, alt yapı ve yol çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda hem görsel olarak yenilik hem de yaşanılan yoğun trafiğe çözüm olması hedeflenmişti.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın’ın da yakından takip ettiği çalışmalar yapılan titiz ve hızlı müdahale ile tamamlandı. Yapılan çalışmalarda hedeflendiği gibi hem ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalar yenilenirken trafik sorununa ise kaldırımların geri çekilip yolların genişletilmesiyle çözüme kavuştu. Trafik akşının rahatlamasıyla birlikte Ata Park etrafının da yeniden göze hoş görünmesiyle birlikte ekiplerin yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından tam not aldı.
Atapark’ın bu tarz bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu, park alanlarının yeniden düzenlendiğini kaydeden vatandaşlar çalışmaların kısa sürede bitirilmesinden de memnuniyet duyduklarını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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