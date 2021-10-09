Uşak'ta bin 876 araç sürücüsüne para cezası kesildi

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Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 876 sürücüye idari para cezası uygularken 45 aracı da trafikten men etti.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 8 bin 882 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 876 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 45 araç da trafikten men edildi.

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