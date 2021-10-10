Vaka sayıları arttı, ekipler harekete geçti

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Uşak’ta bir önceki haftaya göre vakaların artmasıyla birlikte ekipler harekete geçti. Kentin ana artellerinde maske takmayan vatandaşlara işlem yapılırken sosyal mesafe hakkında da uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarında Uşak’ iller arasında vaka artışlarında arasında üçüncü sırada yer aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda harekete geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü resmi polis ekiplerince kentin işlek caddeleri olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı’nda denetlemeler düzenledi. Bu denetlemeler kapsamında maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken sosyal mesafe hakkında da uyarılarda bulunuldu.

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