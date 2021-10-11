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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı

İHA

Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yılı törenle başladı

Uşak Üniversitesi 20212022 Akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. Üniversite kongre salonunda gerçekleşen törende açılış konuşması yapan Rektör Ekrem Savaş, yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için uzmanların uyarılarının dikkate alınarak uyulması gerektiğini belirtti.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ne düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 61 65. Hükümetler'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören üniversite tanıtım videosu ile devam etti. Tanıtım videosu ardından açılış konuşması yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencileri özlediklerini belirtti. Üniversite olarak her türlü tedbirleri büyük titizlikle aldıklarını da ifade eden Savaş, öğrencilere yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sözlerini devam ettiren Rektör Savaş, "Üniversitemizi Tercih Ederek Aramıza Bu Yıl Katılan Çok Kıymetli Öğrencilerim,
Uşak Üniversitesi’ni kazanarak, geniş sosyal alanları, kütüphanesi, yurtları ve burs olanaklarının yanında, öğrenci odaklı eğitim modeli ile daima yenilikçiliği benimseyen ve bu alanda kendini sürekli geliştiren genç ve dinamik bir üniversiteye adımınızı atmış bulunmaktasınız.
Üniversite öğreniminizi zamanında tamamlayabilmeniz için öncelikle dersleri ve uygulamaları, bunu yanında hocalarınızla olan iletişim sorumluluğunuzu lütfen unutmayın. Mezun olduğunuzda tercih edeceğiniz kariyer seçeneklerinizde ihtiyaç duyacağınız donanımı üniversitemizde kazanacağınızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Size sunulan imkânları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinizde, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesile ile üniversitemizi kazanmış olan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, kendilerini tebrik ediyorum. Bütün öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum" şeklinde konuştu. Protokol konuşmalarının ardından programa rahatsızlığından dolayı internet üzerinden katılan Prof. Dr. Nevzat Kor’un vekili Fahri Doktora ünvanı taktim edildi. Verilen cübbe ve diplomayı Kor’un vekili olarak programa katılan Prof. Dr. Veysel Eroğlu aldı. Törenin ardından Eroğlu öğrencilere verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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