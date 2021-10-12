Şüphe üzerine durdurulan araçta binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

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Uşak'ta bir araçta yapılan arama çalışmalarında 2 bin 789 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç içindeki 3 şahıstan ikisi, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine bir araş durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 789 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken 1 şahıs ise serbest bırakıldı.

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