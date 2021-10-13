Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin temeli atıldı Rektör Savaş: ‘‘El birliği ile Uşak’ı tasarım merkezi haline getireceğiz’’

Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi binası temel atma töreni Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.



Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi içinde yer alacak DTS Tasarım Binası inşaat alanında gerçekleşen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Milletvekilleri Av. Mehmet Altay ve Opr. Dr. İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, fakülte dekanları, enstitü ile meslek yüksekokulu müdürleri, çok sayıda protokol üyesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Türkiye’de Bir İlk: Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Merkezi

Temel atma töreninde DTS Tasarım Merkezinin gelişimi ve çalışmaları hakkında bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Merkezi’nin kurulduğu günden itibaren bölgedeki sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamaya başladığını belirterek, tasarım merkezinde sanayi ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Merkezin, deri, tekstil ve seramik alanlarında yerli ve milli kimlikli ürün tasarımı, ArGe faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi konularda destek verdiğini belirten Rektör Savaş, ‘‘2016 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesi kapsamında Uşak Üniversitesi, bölgenin 3 önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite seçildi. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren şehrimiz ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarıyla bir araya geldik. Üç sektörle ilgili toplantılar ve proje pazarı gerçekleştirdik. Alanında en başarılı akademisyenleri ve tasarımcıları Uşak Üniversitesinde ağırladık. Türkiye’de ve yurtdışında bu alanda öne çıkan kurum ve kuruluşları ziyaret edip, incelemelerde bulunduk. Bu yoğun istişarelerin ve çalışmaların ardından 2018 yılı sonunda deri, tekstil ve seramik alanlarını tek çatı altında birleştiren ve Türkiye’de bir ilk olan DTS Tasarım Merkezimizi kurduk. Buradan bir kez daha başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesini başlatan YÖK eski başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.



“Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya”

“Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş, DTS Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. DTS Tasarım Merkezinin, 2 sene gibi çok kısa bir sürede yaptığı tasarım, ARGE ve ÜRGE hizmetleriyle adından söz ettirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin misyonu gereği, sanayi ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Savaş, özellikle son yıllarda kamu kurumlarının özel kıyafetlerinin kullanım koşullarına uygun tasarımsal ve teknik özelliklerde olması için DTS Tasarım Merkezinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını anlattı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan işbirliğine değinen Rektör Prof. Dr. Savaş, “Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki deri ve tekstil atölyesinde, hükümlüler tarafından yapılan deri konfeksiyon ürünlerinin tasarımlarının üniversitemiz tarafından hazırlanmasıyla başlayan çalışmalarımız, 35 bin çalışanı olan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık personellerinin özel görev kıyafetlerinin tasarlanmasıyla devam etti. Şu anda 112 Acil sağlık çalışanları, Uşak Üniversitesi DTS Merkezimizin tasarladığı kıyafetleri giyiyor. Ayrıca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel kıyafetlerinin tasarlanması ve teknik özelliklerin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Tüm kurumlarımızın çalışma koşullarına uygun kıyafetler tasarlamaya özen gösteriyoruz. Biliyorum ki yaptığımız diğer tasarımlarla da adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.



‘‘DTS Tasarım Merkezimiz tasarladığı kıyafetlerle geri dönüşüme katkı sağlıyor ve ‘Sıfır Atık Projesi’ni destekliyor.’’

Konuşmasında tasarlanan kıyafetlerde geri dönüşüm ipliklerinin kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, ‘‘Geri dönüşüm ipliklerinin yüzde 85’i Uşak ilinde üretilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamındaki bu projede kullanılan ipliklerin Uşak’tan temin edilmesiyle de, Uşak Üniversitesi misyon üniversitesi olması görevini yerine getirmekte ve bölge sanayisine de destek vermektedir. Kıyafetlerde kullanılan geri dönüşüm iplikleri sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Muhterem Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ de desteklenmektedir’’ dedi.



‘‘Tasarım konusundaki dışa bağımlılığa son vermeyi amaç edindik.’’

DTS tasarım merkezinde tasarlanan tekstil ve seramik ürünlerinin ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilendiğini, önemli firmaların kataloglarında yerini aldığının altını çizen Rektör Savaş, Türkiye’nin sayılı firmalarına tasarım desteği verdiklerini ve amaçlarının yerli ve milli tasarımlar sayesinde tasarım konusundaki dışa bağımlılığa son vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Savaş konuşmasının sonunda ‘‘Türkiye’de ilk ve tek olan DTS Tasarım Merkezimizde özveriyle çalışan öğretim elemanlarımıza, işbirliği içinde olduğumuz sanayi kuruluşlarına ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. El birliği ile Uşak’ı tasarım merkezi haline getireceğiz.” dedi.



Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıların takdire şayan olduğunu söyleyerek, Uşak Üniversitesinin şehir ve sanayi bütünleşmesi adına yaptığı çalışmaların herkese örnek olması gerektiğini belirtti. DTS Tasarım Merkezinin başarılı çalışmalarının katlanarak devam edeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi ailesine çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua okundu ve Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının temeli atıldı.

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