Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Uşak’ta şehirlerarası yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, UşakAnkara karayolu üzerinde Banaz ilçesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 27 BEN 95 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.B. idaresindeki 64 Y 2006 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcu otobüsündeki 3 yolcu, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular şoför M.A.’nın uyuduğunu iddia ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.