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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi, yenilikçi fikir ve projeleri bir araya getirmeye devam ediyor

İHA

Uşak Üniversitesi, yenilikçi fikir ve projeleri bir araya getirmeye devam ediyor

Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Teknopark işbirliği ile hayata geçirilen "Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 2. ARGE ve Tasarım Proje Pazarı”, 13 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı.
İnternet üzerinden canlı bağlantıyla yapılan toplantıda açılış konuşması yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, proje pazarının ikincisinin düzenlenmesinden dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Savaş, “Bu tarz etkinlikleri son derece önemsiyoruz. Çünkü yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde yer bulmak için proje pazarı etkinlikleri büyük önem taşımaktadır. Uşak Üniversitesi olarak etkinliğin ikincisini düzenlemekten dolayı mutluyuz. Yaptığımız çalışmalarla üniversitemizin ülkemizdeki önemli girişimci/yenilikçi üniversiteler arasındaki yerini almasını sağlıyoruz’’ dedi.

Proje Pazarına Yoğun İlgi
Etkinlik süresince, deri, tekstil, malzeme, elektronik, yazılım, biyomedikal ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlardan toplam 79 proje sunumu yapılacağını aktaran Prof. Dr. Savaş, ‘‘Sizlere gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Proje pazarımız, özellikle projelerin alıcı bulması, yatırımcılarla buluşturulması, ticarileşme potansiyeli olan projelerin keşfedilmesi açısından faydalı olmaktadır. Dereceye giren projeler son gün açıklanacak olup ödül alan, almayan tüm projeler çalışmanın ve emeğin ürünüdür, her biri bizim için çok değerlidir. Bu çalışmaların artarak devam etmesini, üretkenliğin sürekli olarak artmasını diliyoruz. Başta etkinliğimizin paydaşları Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Zafer Teknopark olmak üzere, ülkemizin önemli markalarından olan Vestel şirketine ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinlik kapsamında sunulacak tüm projelere ticari bir değer olma yolunda başarılar diliyorum. Bu etkinliğe katılan tüm proje sahiplerini şimdiden tebrik ediyor, güzel ve verimli bir etkinlik geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Nitelikli Büyüme Önemli
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüzde nitelikli büyümenin bilgi ekonomisi ve inovatif ürün geliştirme ile mümkün olduğuna dikkat çekerek ARGE faaliyetlerine yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin üniversitesanayi ortaklığında proje çalışmalarını arttırdığını söyleyen Kandemir, etkinliğin Uşak ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ise Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Zafer Teknopark işbirliği ile düzenlenen ve bu yıl ikincisi düzenlenen ARGE ve Tasarım Proje Pazarının hayırlı olmasını temenni ederek, tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi. Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı Vestel Elektronik A.Ş. ARGE Müdürü Dr. Metin Nil, başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere akademisyenlere, öğrencilere ve proje sahiplerine çalışmalarında başarılar diledi. Çevrimiçi olarak üç gün sürecek etkinlikte; akademisyen, sanayici ve öğrencilerin yapılacakları proje sunumlarının ardından, 15 Ekim Cuma günü sonuçlar açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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