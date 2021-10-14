Uşakspor Özdemir'le devam



UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'la yollarını ayıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine 2 haftadır takımın dümeninde olan Antrenör Veli Özdemir'i getirdi. Uşakspor'da daha önce 3 yıl futbolcu olarak görev yapıp 2'nci Lig'deki şampiyon kadroda yer alan 42 yaşındaki Özdemir, takımla antrenör olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Yönetim, genç teknik adamla ilgili, "Uşaksporumuza uzun yıllar emek vermiş, şanlı tarihimize iz bırakmış ve son olarak kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini yürüten Sayın Veli Özdemir ile takımımızın teknik direktörlüğü konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine görevinde başarılar dileriz. Yaşayan efsanemiz Veli Özdemir'le yola devam" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-10-14 14:28:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.