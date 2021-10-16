Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor'un konuğu Isparta

DHA

Uşakspor'un konuğu Isparta


UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'ın istifası sonrası göreve gelen teknik direktör Veli Özdemir yönetimindeki son 2 maçından 4 puanla ayrılan Uşakspor, yarın Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Barkın Kara'nın yöneteceği 90 dakika saat 14.00'te başlayacak. Veli Özdemir'le hafta içinde resmi sözleşme imzalayan Uşakspor, grupta 6 maçta 7 puan topladı. Isparta temsilcisi ise 11 puanla Play-Off barajında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-10-16 12:39:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Uşak’ta okul kantinleri denetlendi
Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu olağan 2. toplantısını tamamladı
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu olağan 2. ...
Uşakspor Özdemir'le devam
YEREL HABERLER Uşakspor Özdemir'le devam
Belediye ekiplerine 'Afet farkındalık' eğitimi
YEREL HABERLER Belediye ekiplerine 'Afet farkındalık' eğitimi
Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”
YEREL HABERLER Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne ...
Uşak Üniversitesi, yenilikçi fikir ve projeleri bir araya getirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi, yenilikçi fikir ve projeleri bir ...
Yalnız yaşadığı evde yanarak öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde yanarak öldü
Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.