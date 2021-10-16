Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'ın istifası sonrası göreve gelen teknik direktör Veli Özdemir yönetimindeki son 2 maçından 4 puanla ayrılan Uşakspor, yarın Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Barkın Kara'nın yöneteceği 90 dakika saat 14.00'te başlayacak. Veli Özdemir'le hafta içinde resmi sözleşme imzalayan Uşakspor, grupta 6 maçta 7 puan topladı. Isparta temsilcisi ise 11 puanla Play-Off barajında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2021-10-16 12:39:20



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