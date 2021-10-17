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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-1

DHA

Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-1


UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Enes Biroğul (xx), Oğuzhan Yazır (xx)
UŞAKSPOR: Umut (x) Kerem (xx), Mete (x), Emre Can (x) (Dk. 82 Noyan x), İbrahim (x) (Dk. 46 Canberk x), Erkan (x) (Dk. 55 Mehmet Boztepe xx), Berkay (xx) (Dk. 64 Erol x), Onurcan (x) (Dk. 55 Resul x), Yasin (xx), Ömer (xx), Tayyib (x)
ISPARTA 32 SPOR: Alp (xxx) Arif (xx), Kadir (xxx), Ertuğrul (xxx), Gökhan (xx), Seyid Ahmet (xx) (Dk. 60 Said Can xx), Şamil (xxx), Mustafa Diler (xx), Mustafa Acar (xxx) (Dk. 87 Mahmut), Embiya (xx) (Dk. 46 Taner xx), Furkan Özdemir (xx) (Dk. 71 Gökdeniz xx)
GOL: Dk. 45 Şamil (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Erol, Umut, Erkan, Yasin, Tayyib (Uşakspor), Arif, Furkan Özdemir, Ertuğrul (Isparta 32 Spor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçı 4 puanla geçen Uşakspor, evinde Isparta 32 Spor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın golünü 45'inci dakikada Şamil attı. Grupta alt sıralardan kurtulamayan Uşakspor, bu sonuçla 7 maçta 7 puanda kaldı. Puanını 14'e çıkaran Isparta 32 Spor ise Play-Off hattındaki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-10-17 16:05:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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