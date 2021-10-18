Seri imalat bağlamada kaliteyi bozuyor 20 yaşında başladığı bağlama imalat ve tamirine 44 yıldır devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seri imalat bağlamada kaliteyi bozuyor 20 yaşında başladığı bağlama imalat ve tamirine 44 yıldır devam ediyor

İHA

Seri imalat bağlamada kaliteyi bozuyor 20 yaşında başladığı bağlama imalat ve tamirine 44 yıldır devam ediyor

Uşak’ın Banaz ilçesinde yaşayan Zeki Er, 20 yaşında başladığı bağlama imalat ve tamirine 44 senedir devam ediyor. En kaliteli bağlamaların elle yapılanlar olduğuna dikkat çeken Er, “Bizde seri imalat yok, bizde her şey el işçiliği. Seri imalat olduğu zaman işin kalitesi biraz bozuluyor” dedi.

1957 senesinde Uşak’ın Banaz ilçesinde dünyaya gelen Zeki Er, okuduğu endüstri meslek lisesinden mezun olduktan sonra abisiyle birlikte 1977 senesinde açtığı dükkanda bağlama satmaya başladı. İzmir’den satmak için hazır olarak getirdikleri bağlamalarda sık sık arızalar çıkması üzerine edinilen tecrübelerin ardından bağlamaların satışıyla birlikte tamiratına da başladı. 4 sene İzmir’den getirilen bağlamalar üzerinde tamirat çalışması yaptıktan sonra satışını gerçekleştiren Er, 1981 senesinde ise İzmir’den bağlama almayı bırakarak kendi el yapımı bağlama satışına başladı. Tamirle işe başladığını anımsatan Zeki Er, “1977 senesinde bu işe başladım. Abimle birlikte bir bağlama dükkanı açtık, sazlarımızı İzmir'den hazır getirtiyorduk ama getirdiğimiz sazların da çoğu arızalı çıkıyordu. Geri iade etme şansımız olmadığı için kendi sazlarımızı tamir ederek başladık. Sonrasında da eş, dost, tanıdıkların sazlarını tamir etmeye başladık ve bu şekilde devam ettik” şeklinde konuştu.

“Seri imalatta kalite bozuluyor”
Bir fiil yetiştirdiği çırak olmadığını sözlerine ekleyen Zeki Er, yardım isteyen vatandaşlara elinden geldiğince destek verdiğini de belirtti. Yapılan işin iyice ticarete dökülmesiyle birlikte seri imalata geçilen bağlamalarda kalitenin azaldığını dile getiren Er, kendilerinde ise her şeyin el işçiliği olduğuna dikkat çekti. Bağlama yapma tekniğinden de bahseden Er, kendisine has taktikle herkesin tam tersi şeklinde çalıştığını söyledi. Zeki Er, “Bu iş iyice ticarete döküldü. Bizim de yaşımız artık yerini buldu. Biz artık tecrübemizle her şeyin sağlamlığı diyoruz, görünüm ikinci planda diyoruz. Eskiden bildiğimiz tekniklerin üzerine yenisini koyarak yapıyoruz. Bizde seri imalat yok, bizde her şey el işçiliği. Seri imalat olduğu zaman işin kalitesi biraz bozuluyor. Örneğin İzmir sazlarının yüzde 90'ı seri imalat. Bunlar da sazın maliyetini düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Örnek olarak da son zamanlarda çakma sap dediğimiz kavalye geçme olayı var. Benim de hiç tavsiye etmediğim bir olay. Benim sistemim diğerlerinden çok farklı. Herkes önce tekniği çeker, sonrasında sapı takar. Ben önce sap hazırlayarak tam tersini yapıyorum. Bu şekilde tekniği sapa çekerek herkesin tam tersini yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Kısa sap, uzun sap, elektro saz gibi her türlü bağlama imalatı yaptığını söyleyen 66 yaşındaki bağlama ustası, Türkiye’de bulunan ağaçlardan bağlama için en uygun ağacın dut ağacı olduğunu da ifade ederek bağlama imalatının yapım aşamalarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-1
YEREL HABERLER Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-1
Rektör Savaş'tan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Rektör Savaş'tan Mevlid Kandili mesajı
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir ...
Bakan Karaismailoğlu: “2022 yılında millî elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız” "Ülkemizdeki demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız" "Yüksek Hızlı Tren hatları için hedefimiz 8,3 milyon olan yıllık yolcu kullanım sayısını 17 milyona ulaştırmak” Eşme - Salihli kesimindeki T01 Tüneli TMB Işık Görme Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “2022 yılında millî elektrikli ...
Uşakspor'un konuğu Isparta
YEREL HABERLER Uşakspor'un konuğu Isparta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.