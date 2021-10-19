Belediye ve üniversite Uşak için ele ele verdi

Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi, basketbol eğitimleri, mesleki ve kişisel gelişim faaliyetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalarken ortak projelere bir yenisi daha eklendi.



Uşak Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı. Yapılan anlaşmayla birlikte belediye ve üniversite arasında basketbol eğitimleri, mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlere ilişkin düzenlenecek olan eğitim, seminer, kurs ortak hareket edilecek.



İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yapılan anlaşmanın hem üniversite, hem belediye hem de vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Rektör Savaş, “Üniversiteşehir bütünleşmesi ve toplumsal katkı adına Uşak Belediyemizle yaptığımız işbirliklerine yenilerini eklemekten mutluluk duyuyoruz. İlk protokolümüz; Uşak Belediyesi tarafından verilecek olan basketbol eğitimleri ve amatör spor müsabakaları için ‘Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonunun’ eğitim amacıyla kullanılmasına dairdir. Spor hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak, ilimizde basketbolu yaygınlaştırmak, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesi için spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla belediyemiz ve üniversitemiz ele ele verdi. Uşak’ımıza hayırlı olsun.” dedi. Uşak Belediyesi ile imzalana ikinci protokolün ise işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaları ve eğitimleri kapsadığını aktaran Rektör Savaş, “Uşak Belediyesi ve üniversitemiz iş birliğinde nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik, mesleki ve kişisel gelişim faaliyetleri kapsamında akademisyenlerimiz tarafından, Uşak Belediyesi Kurs Merkezlerinde eğitimler, kurslar ve seminerler verilecek. Teorik ve pratik eğitimleri içerecek şekilde; mesleki, kişisel, kurumsal, bilgisayar, bilişim, yabancı dil, sanat, spor eğitimleri, seminerler gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak Üniversitesi ile işbirliklerinin katlanarak devam ettiğini belirtti. İmzalanan protokollerle Uşak’ın; spor faaliyetlerinde ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda bir adım daha öne geçeceğini belirtti. İmzalanan protokollerin Uşak’a hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, başta Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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