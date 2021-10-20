Umut parkı, Başkan Çakın’ın katılımıyla açıldı

Uşak Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocukların kullanımına yönelik olarak hazırlanan Umut Parkı, bugün Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Başkan Çakın; insan yaşamını kolaylaştırmak ve hayata değer katmak için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Düzenlenen açılış törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Uşak’ta hizmet veren engelli dernekleri, rehabilitasyon merkezleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; göreve geldikleri ilk günden bu yana tüm zümrelere yönelik ihtiyaçların tespiti için hassasiyetle çalıştıklarını belirterek, özellikle çocuklar için yapılan her hizmetin yarınlara daha büyük bir umutla bakmak anlamını taşıdığını ifade etti. Çocukların erken çağlarda öğrenecekleri bilgi ve kazanacakları sosyal yetilerle yarınlarını inşa edeceklerini kaydeden Çakın; “Bizler de bu düşünceyle, 2021 yılında 21 parkımızı hizmete açtık. Özel çocuklarımızın günlük hayatlarını güzelleştirmek, onlara sosyal olanaklar sağlamak ve tebessümlerini paylaşmak da temel hedefimiz oldu. İşte bu duygu ve düşüncelerle, birçok özel donatıya sahip olan 22. parkımızı, “Umut Parkını” bugün hayata geçiriyoruz” dedi.

Uşak gençlerine yatırımlar devam edecek

Gençlerin pandemi döneminde evde kalarak bağlandıkları sanal dünyadan kopup gerçek dünyada daha verimli ve hareket dolu bir hayatın temelini atması için yeni alanlar kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çakın; “Spordan kültüre birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle gençlerimize, yani geleceğimize olan yatırımımız kararlılıkla sürecek” dedi. Çakın; “Birlik ve beraberliğin, gönül bağlarının güçlendiği; bu birliktelikle daha yaşanılır bir Uşak inşasının gerçekleştiği nice hizmetlerde buluşmayı diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Toplamda bin 480 metrekarelik alan üzerine oturan parktaki tüm oyun grupları, özel gereksinim duyan çocuklara uygun bir yapıya sahip. Tekerlekli sandalye ile binilebilen beşik, her basketten sonra topun geri geldiği potalar, tamamen özel çocuklara uygun olarak tasarlanan spor aletleri; gençlerin parkta keyifli bir şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayacak. Özel zemin barındıran park, kılavuz yollarıyla da görme sorununa sahip gençleri en iyi şekilde ağırlayacak. Park içerisinde işitme sorununa sahip bireyler için el işaretleriyle uygulanan LSF alfabesi ve görme sorununa sahip gençler için Braille alfabesi yer alıyor. Diğer yandan eğlence duvarları, fotoğraf çekim alanı, kum havuzu, tekerlekli sandalye şarj istasyonu ve aromatik bitkilerden oluşan çevre düzenlemesi bulunan parkta derneklerin ve ailelerin buluşabileceği, eğitimlerin yapılabileceği 40 metrekarelik bir etkinlik binası da bulunuyor.

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