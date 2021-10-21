67 yaşındaki adam, trafik kazasında hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Koç kontrolündeki 64 ABT 777 plakalı otomobille seyir halindeyken Mevlüt Kozaklı (67) kontrolündeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kozaklı, yol kenarına savruldu. İhbar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozaklı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Koç ise ekiplerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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