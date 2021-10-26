Çakın; “Gençlerimiz ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çakın; “Gençlerimiz ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmalı”

İHA

Çakın; “Gençlerimiz ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmalı”

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, farklı okullarda öğrenim gören, teknolojik alanda yetenekli ve başarılı öğrencileri İstanbul Teknopark’a ve Sakarya Tank Palet Fabrikası’na götürerek hazırlanan sunumları izlerken çalışmalar hakkında ise çeşitli bilgiler aldı.
Geziye katılan ve okul müdürleri tarafından belirlenen farklı okullardaki 20 liseli genç, İstanbul Teknopark Genel Müdürlüğü’ne giderek burada kendileri için hazırlanan sunumu dinleyip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık, uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmek için yapılan ArGe çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler; Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın ziyareti ile de keyifli anlar yaşadı. Başkan Çakın’la tek tek tanışma ve sohbet etme imkanı bulan gençler, geleceğe dair hedefleri ve idealleri hakkında Başkan Çakın ile istişarelerde bulundu.

Keyifli bir sohbet ortamının yaşandığı gezide konuşan Başkan Çakın; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği önemli hamlelerin kalbi sayılan milli ve yerli üretimin odak noktası olan bir kurumda bulunduklarını ifade etti. Çakın; “Burada savunma sanayine ilişkin önemli ürünlerin tasarımları gerçekleştiriliyor. Uşaklı gençlerin burada mühendis büyükleriyle bir araya gelmesini ve yapılan çalışmaları gözleriyle görmesini istedik. Gençlerin ilerde de kendi kariyerleri boyunca ülkemize ve şehrimize faydalı hizmetlerde bulunmasını arzu ediyoruz. Uşak Belediyesi olarak bundan sonra da gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik bu tip etkinliklere devam edeceğiz. Ben buradan gençlerimize Genç Kuşak Topluluğumuzun faaliyetlerini yakından takip etmelerini öneriyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bin 490 araç sürücüsüne para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak'ta bin 490 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Türkiye Süpermoto Şampiyonasının dördüncü ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Süpermoto Şampiyonasının dördüncü ayağı ...
Uşakspor umutlandı
YEREL HABERLER Uşakspor umutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.