Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları

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Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenen çelenk sunumu ile kutlandı. Öte yandan kutlamalar yarın yapılacak olan çeşitli etkinliklerle devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Kocabıyık ve Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman Atatürk Anıt’ı önüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

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