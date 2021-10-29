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Yüzlerce Uşaklı, Cumhuriyet Yürüyüşünde buluştu

İHA

Yüzlerce Uşaklı, Cumhuriyet Yürüyüşünde buluştu

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öte yandan etkinlik kapsamında oluşturulan Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü’ne yüzlerce Uşaklı vatandaş katıldı.

Program, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın Uşak Valiliğinde protokol üyelerinin tebrik ve kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Tebrikleri kabul eden Uşak Valisi Kocabıyık ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada konuşma yapan Vali Kocabıyık, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmaz üzere Cumhuriyeti armağan eden bütün kahramanlara sonsun minnet ettiklerini söyledi. Türk Milletini tarih sahnesinden ebediyen silmek isteyen karanlık güçlere karşı verilen Milli Mücadele’yi Türkiye Cumhuriyet’ini kurarak taçlandırıldığını da ifade eden Kocabıyık, Türk Millet’inin Cumhuriyet’i kurarken bağımsızlık şiarından ilham alarak destan yazdığını da sözlerine ekledi. Cumhuriyet’i sonsuza kadar korumak ve yüceltmenin kendilerine bırakılan aziz bir emanet olduğunu da söyleyen Kocabıyık, “Bugün 98. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir. Millî Mücadele yolunda canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Cumhuriyetimizin mevcudiyetini korumak için bütün gücümüzle çalışırken vatanımızın ve milletimizin refahı adına hedeflediğimiz değerlerden gözlerimizi bir an olsun ayırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve kahraman silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan Millî Mücadele yolunda canını veren aziz şehitlerimize ve kutlu bir destanın yüce neferleri olarak gözlerini kırpmadan vatan savunmasına koşan kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımı sunarım” şeklinde konuştu.

Vali Kocabıyık, konuşmasını vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak bitirdi. Program, sırasıyla öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti. Düzenlenen program kapsamında Vali Kocabıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar, düzenlenen Cumhuriyet Kortej Yürüyüşüne katıldı. Kentin ana arterlerinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce Uşaklı vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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