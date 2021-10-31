Uşak Spor - Pendikspor: 0-0

UŞAK, (DHA) -
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Alper Oran (xx), Emin Barlas (xx), Serhat Sağır (xx)
UŞAK SPOR: Umut (xxx) Mete (xx), Kerem (xx), Emrecan (xxx), Canberk (xx), Enes (x) (Dk. 83 Erkan), Onurcan (xxx), Resul (xx), Yasin (xx), Tayyip (x) (Dk. 69 İbrahim x), Noyan (x) (Dk. 77 Mehmet)
PENDİKSPOR: Haydar (xxx) Erman (xxx), Tarık (x) (Dk. 67 Doğancan x), Abdurrahman (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Volkan), Kerem (x) (Dk. 84 Çağrı), Serdar Cansu (xxx), Mesut (x) (Dk. 84 Enes), Bekir (x) (Dk. 69 Burak x), Zahit (xx), Serdar Deliktaş (xx)
SARI KARTLAR: Onurcan, Emrecan, Kerem (Uşak Spor), Abdurrahman (Pendikspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşak Spor ligin 10'uncu haftasında evinde haftaya lider giren Pendikspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremedi. Bu sonuçla Uşak Spor puanını 11'e yükseltirken, konuk Pendikspor ise puanını 19'a çıkardı. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2021-10-31 16:13:43
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