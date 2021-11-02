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Evladının acısına ancak birkaç saat dayanabildi Oğlunun ölüm haberini alan yaşlı anne, koronayı yenip taburcu olacağı gün hayatını kaybetti

İHA

Evladının acısına ancak birkaç saat dayanabildi Oğlunun ölüm haberini alan yaşlı anne, koronayı yenip taburcu olacağı gün hayatını kaybetti

Uşak’ta aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Küçükbıyık’ın acı haberini alan annesi Hacer Küçükbıyık, oğlunun ölümünden birkaç saat sonra, korona virüs tedavisini tamamlayıp taburcu olacağı gün hayatını kaybetti.
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde manavlık yapan 1 çocuk ve 2 torun sahibi Recep Küçükbıyık (56), gece yarısı aniden rahatsızlanınca eşi Tayibe Küçükbıyık ve kardeşi tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye yürüyerek giren Recep Küçükbıyık, tahlilleri devam ederken sedye üzerine hayatını kaybetti.
Recep Küçükbıyık'ın yaklaşık 1 ay önce korona virüse yakalanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu işlemleri başlatılan annesi Hacer Küçükbıyık’a (86) acı haber ulaştı. Yaşadığı acıya yaşlı kalbi dayanamayan anne Hacer Küçükbıyık da, oğlundan birkaç saat sonra evine gitmeye hazırlandığı hastane odasında hayatını kaybetti.
Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden Recep Küçükbıyık ve annesi Hacer Küçükbıyık, Sivaslı İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Acılı eş suç duyurusunda bulundu
Aynı gün hem eşini hem de kayınvalidesini kaybeden acılı eş Tayibe Küçükbıyık, eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Eşinin yürüyerek hastaneye girdiğini anımsatan Tayibe Küçükbıyık, “Göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ve soğuk terleme gibi şikayetleri ortaya çıkınca kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye gittik. 2 kez EKG çekildi ve tansiyonu çok yüksek olduğu için dilaltı hapı verildi. 3 tüp kan alındı, doktora bizi Uşak’a sevk etmesini istedim. ‘Abartılacak bir şey yok teyze. Ben yukarıya yatmaya gidiyorum. Sonuçlar çıkınca beni uyandırın’ dedi. Doktor gittikten sonra morarmaları arttı ve sedye üzerinde hayatını kaybetti. Kocamın acı haberini alan kayınvalidem de, taburcu olmak için beklediği hastanede fenalaşarak öldü. 1 aydır tedavi görüyordu ve koronayı yenmişti. Aynı gün iki acı yaşadık. Biz yandık, başkaları yanmasın. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk ama Allah’ın adaleti büyük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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