Uşak’ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı

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Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 810 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı.

Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8 ila 10 yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. Kıyasıya geçen müsabakaları belediye temsilcileri de yakından takip etti. Turnuva, 67 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 14 18 yaş kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek.

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